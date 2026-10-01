Cerrillos: Perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

El anciano tenía carnet de conductor vigente y el test de consumo de alcohol dio negativo, según comentó la comisario Noelia Estrada, jefe de Prensa de la Policía de Salta.

Explicó que por estas horas avanzan las investigaciones para conocer los motivos del incidente de tránsito.

La uniformada dijo que las personas heridas se encontraban en la vereda a la espera de la atención en una escribanía por un permiso de viaje para menores de edad.