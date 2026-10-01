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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Cerrillos: Perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

Varios de los heridos son niños. Ocurrió anoche antes de las 21:00 horas en la avenida Güemes al 800. El conductor del automóvil Renault 11 tiene 80 años y también fue asistido en el hospital local por las lesiones sufridas.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

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El anciano tenía carnet de conductor vigente y el test de consumo de alcohol dio negativo, según comentó la comisario Noelia Estrada, jefe de Prensa de la Policía de Salta.

Explicó que por estas horas avanzan las investigaciones para conocer los motivos del incidente de tránsito. 

La uniformada dijo que las personas heridas se encontraban en la vereda a la espera de la atención en una escribanía por un permiso de viaje para menores de edad.

 

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