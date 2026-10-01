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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Jubilados reclaman por demoras en la atención del Pami

Pese a la persistente llovizna de esta mañana, se vieron largas filas de afiliados en la oficina ubicada en calle Zuviría frente a plaza 9 de julio. Muchas de esas personas llegaron a la noche para conseguir un turno.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

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En la charla con Radio Salta, los afectados, aseguraron que la obra social de la tercera edad les exige que trámites como autorizaciones de medicamentos, órdenes de consulta y otros se realicen de manera presencial los primeros días de cada mes.  

 

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