Jubilados reclaman por demoras en la atención del Pami
Pese a la persistente llovizna de esta mañana, se vieron largas filas de afiliados en la oficina ubicada en calle Zuviría frente a plaza 9 de julio. Muchas de esas personas llegaron a la noche para conseguir un turno.
Salta Hoy
01 / 10 / 2026
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En la charla con Radio Salta, los afectados, aseguraron que la obra social de la tercera edad les exige que trámites como autorizaciones de medicamentos, órdenes de consulta y otros se realicen de manera presencial los primeros días de cada mes.