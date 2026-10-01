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Prohíben en la ciudad la publicidad sonora desde avionetas

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que protege el espacio aéreo del ruido en la ciudad de Salta.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

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La norma prohíbe la publicidad sonora desde avionetas y otros vehículos aéreos, en una restricción también alcanza los mensajes promocionales, institucionales y proselitistas. 

La medida busca reducir la contaminación acústica y cuidar el descanso, la intimidad y la salud de los vecinos. 

La ordenanza presta especial atención a las personas con hipersensibilidad sensorial, las personas con TEA y la fauna urbana. 

La prohibición contempla excepciones para emergencias, situaciones de seguridad y operativos sanitarios.

 

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