Prohíben en la ciudad la publicidad sonora desde avionetas

La norma prohíbe la publicidad sonora desde avionetas y otros vehículos aéreos, en una restricción también alcanza los mensajes promocionales, institucionales y proselitistas.

La medida busca reducir la contaminación acústica y cuidar el descanso, la intimidad y la salud de los vecinos.

La ordenanza presta especial atención a las personas con hipersensibilidad sensorial, las personas con TEA y la fauna urbana.

La prohibición contempla excepciones para emergencias, situaciones de seguridad y operativos sanitarios.