Prohíben en la ciudad la publicidad sonora desde avionetas
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que protege el espacio aéreo del ruido en la ciudad de Salta.
Salta Hoy
01 / 10 / 2026
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La norma prohíbe la publicidad sonora desde avionetas y otros vehículos aéreos, en una restricción también alcanza los mensajes promocionales, institucionales y proselitistas.
La medida busca reducir la contaminación acústica y cuidar el descanso, la intimidad y la salud de los vecinos.
La ordenanza presta especial atención a las personas con hipersensibilidad sensorial, las personas con TEA y la fauna urbana.
La prohibición contempla excepciones para emergencias, situaciones de seguridad y operativos sanitarios.