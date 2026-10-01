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“Necesitamos cobrarle urgente a las obras sociales”

Lo dio al ministro de Salud, Federico Mangione, al referirse al grupo de abogados privados que cobrarán las millonarias deudas que diferentes obras sociales mantienen con el Estado salteño.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

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El Gobierno de Salta declaró de interés público la iniciativa privada denominada “Recupero de Costos Sanitarios por Asistencias brindadas por los efectores de Salud Pública”.

La propuesta fue presentada por el Dr. Rubén Fortuny, en representación de Gestión Integral del Norte S.R.L. (en formación).

El objetivo es implementar un sistema integral para identificar coberturas, facturar, gestionar y recuperar los costos de las prestaciones que los hospitales y demás efectores públicos brindan a personas que cuentan con cobertura de obras sociales u otros entes obligados.

El ministro Mangione explicó que es una prueba piloto de iniciativa privada y si el sistema funciona según lo planificado se realizará la licitación definitiva en un plazo aproximado de 6 a 8 meses.

Sostuvo que el Estado actualmente solo cobra el 12% de lo que debería percibir, lo cual genera grandes pérdidas.

El año pasado se estimaba una pérdida de 110.000 millones de pesos anuales, ya que la recaudación actual alcanza apenas los 10.000 millones, cifra insostenible para el organismo.

El funcionario manifestó que buscan con urgencia mejorar la eficiencia del sistema de cobro apoyándose temporalmente en la gestión privada.

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