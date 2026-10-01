Escuela fantasma: Para Antonio Marocco, la denuncia “viene de una persona resentida”

La 16ª edición de esta Feria se realizará del 8 al 12 de octubre, de 10 a 22, con autores del NOA argentino, Chile, Bolivia y Paraguay.

En relación al viaje del gobernador Gustavo Sáenz a Europa junto al presidente Javier Milei, Marocco alejó todo tipo de especulación electoral o política, “es sólo un viaje de trabajo en el que coincidieron”, indicó.

Consultado sobre los fondos destinados a Salta para hacer frente a los posibles efectos del fenómeno climático Súper Niño, Marocco manifestó que “hubo una reunión entre el jefe de Gabinete nacional con los intendentes de todo el país”.

“En los futuros encuentros se puntualizará donde se invertirá y donde trabajará”, manifestó Marocco.

El vicegobernador también habló del caso de la “Escuela Fantasma”, Escuela 7160 con domicilio en barrio Castañares, donde funciona la Comisaría del Menor, que tiene 300 empleados y ningún alumno.

“Estamos esperando que la justicia emita su dictamen, porque esta denuncia fue realizada por una persona resentida por haber sido cesanteada por no ir a trabajar” finalizó el funcionario al restar peso e importancia a la demanda judicial.