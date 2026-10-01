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El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda visitó Radio Salta

Defendió el Plan Güemes y aseguró que se reforzará la presencia policial en el puesto 28 de Gendarmería Nacional, donde hubo violentos robos tipo piraña.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

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Por otro lado habló de los cambios en el ingreso a la policía de Salta: “Se harán por orden de mérito y por vocación de servicio” expresó.

En otro tramo habló de las cámaras de seguridad presentes en el territorio provincial: 

“El 95% de las 2.125 cámaras del 911 sí funciona” aclaró y anticipó  que “se analiza con Nación la incorporación de drones y un anillo digital para escanear patentes”, comentó Avellaneda. 

“El Plan Güemes es muy importante para nosotros porque logró incautar 5 toneladas de drogas”, manifestó el funcionario.

Y anticipó, por otro lado que la policía colaborará con el puesto 28 de Gendarmería Nacional, luego de varios atracos o robos piraña que se registraron”.

También habló sobre la cantidad de efectivos que forman parte de la fuerza policial salteña. “Tenemos 12.300 policías, un número que consideramos bueno para un total de población de un millón 350 mil habitantes”, sostuvo Avellaneda.

Luego fue consultado sobre la última resolución que ordena el ingreso a la fuerza llamada “altas por bajas”.

“No es un decreto y se puede modificar”, dijo e indicó que “no se trata solamente de un tema presupuestario. A partir de ahora nos concentramos sólo en el orden de mérito y hacemos hincapié en la vocación de servicio”, manifestó.

Otro de los temas abordados fue la de los casos de los suicidios cometidos por uniformados, y manifestó que “es un problema muy preocupante que aumentó a nivel nacional en todas las fuerzas”.

“Es por eso que hicimos cambios en las oficinas encargadas de contener a todos los integrantes desde el ingreso a las escuelas, además del seguimiento de cada uno, buscamos apoyar a las familias de los policías”, expresó Avellaneda.

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