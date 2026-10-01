Mañana complicada en el tránsito con dos accidentes registrados en un lapso de 30 minutos
Ocurrieron en la rotonda de Avenida Bolivia y Arenales, y en la Ruta provincial 21, cerca del ingreso a San Agustín. Hubo demoras y una persona hospitalizada.
Salta Hoy
01 / 10 / 2026
A las 7:10 se produjo un choque en la rotonda de Avenida Bolivia y Arenales, donde estuvieron involucrados una camioneta y una motocicleta que circulaban hacia el centro.
En la moto iba una mujer policía, quien había terminado su turno de servicio y se dirigía a su domicilio.
Fue trasladada de urgencia con politraumatismos a un hospital.
Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia, por lo que se investiga una falla humana o de cálculo en la circulación por la rotonda.
Por otro lado, a las 7:40 se registró un triple choque en la Ruta provincial 21, camino a San Agustín, entre un colectivo de transporte de pasajeros, un Renault Clío y un Volkswagen Voyage.
Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido hacia San Agustín.
Al parecer uno de los autos sufrió un inconveniente técnico o maniobra brusca, impactó con el colectivo y este, a su vez, chocó al tercer vehículo.
Afortunadamente, no hubo heridos, ni entre los automovilistas ni entre los pasajeros del colectivo de Saeta.
Se registraron importantes demoras y desvíos en el corredor hacia San Agustín mientras Criminalística realizaba las correspondientes pericias.