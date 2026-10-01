 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Mañana complicada en el tránsito con dos accidentes registrados en un lapso de 30 minutos

Ocurrieron en la rotonda de Avenida Bolivia y Arenales, y en la Ruta provincial 21, cerca del ingreso a San Agustín. Hubo demoras y una persona hospitalizada.

Salta Hoy

01 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

A las 7:10 se produjo un choque en la rotonda de Avenida Bolivia y Arenales, donde estuvieron involucrados una camioneta y una motocicleta que circulaban hacia el centro.

En la moto iba una mujer policía, quien había terminado su turno de servicio y se dirigía a su domicilio. 

Fue trasladada de urgencia con politraumatismos a un hospital. 

Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia, por lo que se investiga una falla humana o de cálculo en la circulación por la rotonda.

Por otro lado, a las 7:40 se registró un triple choque en la Ruta provincial 21, camino a San Agustín, entre un colectivo de transporte de pasajeros, un Renault Clío y un Volkswagen Voyage.

Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido hacia San Agustín. 

Al parecer uno de los autos sufrió un inconveniente técnico o maniobra brusca, impactó con el colectivo y este, a su vez, chocó al tercer vehículo.

Afortunadamente, no hubo heridos, ni entre los automovilistas ni entre los pasajeros del colectivo de Saeta.

Se registraron importantes demoras y desvíos en el corredor hacia San Agustín mientras Criminalística realizaba las correspondientes pericias.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO