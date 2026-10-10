Golpe al narcotráfico en Orán: incautaron más de 260 mil dosis de cocaína

Un operativo policial en la ciudad de Orán permitió incautar 32,549 kilos de cocaína, equivalentes a 260.392 dosis, luego de una alerta por un confuso episodio con armas de fuego. El procedimiento se realizó el 3 de octubre y terminó con la detención de un hombre de 55 años y el secuestro de dos camionetas y teléfonos celulares.

La intervención comenzó a partir de un llamado al Sistema de Emergencias 911 que advertía sobre dos vehículos que circulaban por el casco céntrico de Orán. Según la alerta, sus ocupantes habrían utilizado un arma de fuego para amedrentar a una persona, subirla a uno de los rodados y escapar.

Una camioneta fue hallada con la droga

Tras recibir la denuncia, el Centro de Coordinación Operativa de Orán desplegó un operativo para localizar los vehículos, con la participación de la Brigada de Investigaciones 2.

A los pocos minutos, los investigadores detectaron que ambas camionetas se dirigían hacia la ruta provincial 18, en dirección a Río Blanco.

Al llegar a la zona, los efectivos encontraron una Volkswagen Amarok abandonada que transportaba varios envoltorios con una sustancia que aparentaba ser droga. Ante el hallazgo, intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Mientras tanto, continuó la búsqueda del segundo vehículo, que finalmente fue localizado cuando circulaba por la zona. Su conductor fue demorado.

El narcotest confirmó que era cocaína

Personal de la División Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad de Orán inspeccionó los 35 envoltorios encontrados y realizó una prueba orientativa de narcotest, que dio positivo para cocaína.

El pesaje determinó que la sustancia incautada alcanzaba los 32,549 kilogramos, una cantidad equivalente a 260.392 dosis.

Durante el procedimiento también se constató que la Volkswagen Amarok abandonada tenía un pedido de secuestro por robo en la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires.