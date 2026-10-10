Renunció Alejandro Williams Becker a la Secretaría de Gestión Educativa de Salta

Alejandro Williams Becker renunció a la Secretaría de Gestión Educativa de Salta. Según indicaron fuentes consultadas por El Tribuno, la decisión se tomó por motivos personales, en un contexto marcado por la repercusión pública de las últimas semanas, que habría afectado al funcionario.

Becker integraba el equipo del Ministerio de Educación, encabezado por Cristina Fiore, y había quedado en el centro de la discusión pública tras las denuncias sobre una supuesta “escuela fantasma” con 300 cargos docentes.

La polémica por la supuesta escuela fantasma

Antes de dejar el cargo, Becker había respondido públicamente a las acusaciones y rechazado que existieran las irregularidades denunciadas.

En aquella oportunidad, explicó que la unidad educativa cuestionada había sido creada mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, aunque no contaba con alumnos. Además, sostuvo que había alrededor de otras 60 unidades educativas en una situación similar, debido a la falta de matrícula o a decisiones vinculadas con la organización del servicio educativo.

Sobre los cargos docentes asociados a esas instituciones, el entonces secretario afirmó: “Esos cargos, como en todos los casos, los reabsorbe el Ministerio y los distribuye conforme a la necesidad del servicio educativo”.

Sus cuestionamientos a la docente denunciante

Durante esa misma entrevista, Becker también cuestionó a la docente que había realizado las acusaciones. Según su versión, en enero de 2024 se le había iniciado un sumario por abandono de funciones y reiteradas ausencias injustificadas.

Asimismo, señaló que en agosto de ese año se había iniciado otro procedimiento administrativo por la presunta difusión o intermediación en plataformas de apuestas ilegales entre alumnos.

Al referirse a las denuncias, el funcionario había sostenido: “Me parece que es un intento de desquite contra el Ministerio”.

Fuente: Pablo Juárez, El Tribuno