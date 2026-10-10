El Tren 25 de Mayo brindó más de 16 mil prestaciones en Salta

El operativo integral del Tren 25 de Mayo finalizó este viernes en Salta con más de 16 mil prestaciones, a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Provincia y los municipios. Durante el recorrido también se entregaron más de 2.000 anteojos recetados a niños en edad escolar.

La formación ferroviaria, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, llegó a la provincia a partir de las gestiones realizadas por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, ante la cartera nacional que conduce Sandra Pettovello.

Durante su estadía, el tren visitó Campo Quijano, Cerrillos, General Güemes, Pichanal y Joaquín V. González, donde vecinos pudieron acceder a distintos servicios de salud, asesoramiento y asistencia social sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

Atención médica, anteojos y trámites

La propuesta incluyó atención oftalmológica con elaboración de anteojos, servicios de odontología y odontopediatría, fonoaudiología, enfermería y aplicación de vacunas del Calendario Nacional, además de otras prestaciones sanitarias.

También se habilitaron espacios para realizar trámites de ANSES y RENAPER, recibir asesoramiento jurídico y acceder a información sobre educación alimentaria, huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza.

Participaron, además, áreas vinculadas al Registro Civil, Participación Ciudadana, la Línea 102, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Secretaría de Personas Mayores y Políticas Sociales.

Para los más chicos se dispusieron espacios recreativos que incluyeron una biblioteca nacional, un sector de juegos y un microcine.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, con la participación de equipos de Salud Pública, Seguridad y Gobierno, junto con organismos nacionales y municipales.

Entregaron más de 2.000 anteojos a niños

Uno de los ejes centrales de la iniciativa fue el programa oftalmológico Ver para ser libre, destinado a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años. La propuesta contempla controles visuales y la entrega gratuita de anteojos para quienes los necesitan.

Tomás Basil, director nacional de Articulación Territorial de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno salteño y señaló que la provincia fue la primera en cubrir el 100% de sus municipios con el programa.

Además, anticipó que el operativo regresará a Salta en las próximas semanas para continuar con la entrega gratuita de anteojos.

Por su parte, la coordinadora general de Desarrollo Social, Dolores Montarcé, destacó el alcance de la iniciativa y el impacto en las familias beneficiadas.

"No son solo 13.000 personas, son 13.000 familias salteñas que tenían una preocupación. El tren se convirtió en un antes y un después para la gente, gracias a un gran equipo de trabajo articulado entre Nación, Provincia y los municipios logramos entregar más de 2 mil anteojos en edad escolar", expresó.