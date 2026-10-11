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El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar

La intervención se realizará en los primeros días de la próxima semana para extirpar una lesión detectada en una fase muy inicial. 

Mundo

11 / 10 / 2026

 

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El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. La noticia fue anunciada por el propio pontífice este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, y confirmada posteriormente por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El Papa, de 71 años, explicó que la lesión fue detectada en una fase muy inicial y que los médicos recomendaron realizar una operación para retirarla. Según precisó Bruni, la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y la hospitalización posterior se extendería durante aproximadamente siete días.

Por el momento, el Vaticano no difundió más detalles sobre la naturaleza del nódulo ni sobre el procedimiento quirúrgico y la recuperación posterior.

La operación y la visita a la Argentina

La intervención médica se realizará a menos de un mes de la llegada prevista de León XIV a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica.

Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el pontífice visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, después de recorrer Uruguay y antes de continuar su viaje por Perú. Durante su estadía en el país, tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda contempla actividades pastorales y encuentros con distintos sectores, además de una misa en Luján. También está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei.

¿Se modifica el viaje del Papa?

Hasta el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones en el itinerario de la gira por Sudamérica a raíz de la operación. Sin embargo, la evolución del pontífice durante los próximos días y el tiempo de recuperación serán determinantes para conocer si se mantiene el cronograma previsto.

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