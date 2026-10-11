Murió un salteño de 63 años durante un partido de fútbol de veteranos

Una jornada deportiva terminó en tragedia durante la tarde del sábado 10 de octubre en la zona oeste de la ciudad de Salta. Un jugador de 63 años murió después de descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol de la categoría súper veteranos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en la cancha conocida como el Collita, ubicada al final de Atocha, sobre la Ruta Provincial 99, cerca de la Circunvalación Oeste y frente al barrio La Fidelina.

Sus compañeros intentaron reanimarlo

De acuerdo con los testimonios conocidos, el hombre se desplomó repentinamente mientras jugaba. Al advertir la gravedad de la situación, sus compañeros solicitaron asistencia a través del Sistema de Emergencias 911.

Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar mantenerlo con vida.

La situación generó momentos de angustia entre los jugadores y las familias que presenciaban el encuentro, que quedaron conmocionados por lo ocurrido.

Murió en el hospital San Bernardo

El hombre fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital San Bernardo, donde el personal médico continuó con las maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 19.30. La Policía de Salta confirmó la muerte, aunque hasta el momento no trascendió públicamente la identidad del jugador.