Colapinto, tras los abandonos consecutivos: “Fue el peor triplete de mi carrera”

Franco Colapinto volvió a vivir un domingo amargo en la Fórmula 1. El argentino debió abandonar el Gran Premio de Singapur en la vuelta 30 por un problema en la transmisión de su Alpine y acumuló su tercera competencia consecutiva sin sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo.

Tras la carrera, el piloto no ocultó su frustración por los inconvenientes mecánicos que volvieron a condicionar su desempeño. “Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”, explicó ante la prensa.

El abandono llegó después de otro fin de semana complicado para el equipo francés, que también había sufrido problemas en el sistema de almacenamiento de energía durante la carrera sprint del sábado.

“No estoy viviendo el mejor de los momentos”

La seguidilla de resultados adversos en Azerbaiyán, Malasia y Singapur llevó a Colapinto a hacer un balance contundente de las últimas competencias.

“Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”, reconoció el argentino, que remarcó la necesidad de trabajar junto a Alpine para dejar atrás esta etapa.

En ese sentido, el piloto insistió en la importancia de recuperar el rendimiento tanto desde lo deportivo como desde lo técnico. El objetivo será revisar los problemas que afectaron al monoplaza y llegar en mejores condiciones a las próximas fechas del campeonato.

Pese a la frustración, Colapinto mantiene la expectativa de revertir la situación en el tramo final de la temporada.

“Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”, afirmó.

Colapinto marchaba 12° cuando debió abandonar

En el Gran Premio de Singapur, Colapinto largó desde la decimoquinta posición y, con el correr de las vueltas, logró avanzar un lugar tras superar al británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

El argentino llegó a ubicarse duodécimo de manera provisional, favorecido también por las paradas en boxes de algunos de sus rivales. Mientras intentaba acercarse a la zona de puntos, esperaba que la aparición de un auto de seguridad pudiera abrirle alguna oportunidad.

Sin embargo, los problemas en la transmisión terminaron con sus posibilidades y lo obligaron a retirarse en la vuelta 30.

La carrera quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

La Fórmula 1 se prepara para la gira americana

Después de las fechas disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur, la Fórmula 1 afrontará ahora una nueva etapa del campeonato con carreras en Estados Unidos, México y Brasil.