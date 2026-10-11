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Apolinario Saravia: investigan el homicidio de un trabajador rural y hay un detenido

La víctima tenía 38 años, era de nacionalidad boliviana y murió tras recibir una herida de arma blanca en una finca donde trabajaba.

Salta Hoy

11 / 10 / 2026

 

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Un trabajador rural de 38 años murió tras ser herido con un arma blanca durante una discusión en una finca de Apolinario Saravia, en el departamento de Anta. Por el hecho, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien intervino a través de la delegación de Apolinario Saravia luego de que se reportara el episodio ocurrido durante la tarde del sábado 10 de octubre.

El fiscal informó que la audiencia de imputación se realizará el próximo martes. 

La víctima llegó sin vida al hospital

De acuerdo con las primeras tareas investigativas, el ataque se produjo en el contexto de una discusión. En esas circunstancias, el trabajador habría recibido heridas de arma blanca en la zona del abdomen y la frente, tras lo cual el presunto agresor se retiró del lugar.

La víctima fue trasladada en una camioneta particular hasta el hospital local, pero ingresó sin signos vitales.

Luego de identificar al sospechoso, los investigadores lograron localizarlo mientras caminaba por un sector conocido como Ruta Vieja. Durante el procedimiento, le secuestraron armas blancas que llevaba entre sus pertenencias.

La autopsia determinó la causa de muerte

El informe preliminar de la autopsia estableció que el trabajador murió por una herida de arma blanca en la región precordial, que provocó una lesión penetrante en la aurícula derecha del corazón y derivó en un shock cardiogénico e hipovolémico.

En el marco de la investigación, la auxiliar fiscal Yonny Zigarán ordenó preservar el lugar del hecho, convocar al personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y recibir testimonios que permitan reconstruir lo sucedido.

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