Un peatón de 36 años murió atropellado en Tartagal sobre la Ruta Nacional 34

Por causas que se investigan, un automóvil que circulaba en sentido norte-sur colisionó al peatón quien caminaba por la ruta, sufrió lesiones graves y murió en el lugar.

El conductor dio negativo al test de alcoholemia.

En el caso intervino la comisaría tercera y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Tartagal.

Las estadísticas indican que en lo que va del mes de octubre son 4 las personas fallecidas en accidentes de tránsito en la provincia, y 99 desde que comenzó el año.