Un peatón de 36 años murió atropellado en Tartagal sobre la Ruta Nacional 34
Un siniestro vial ocurrió este domingo, a las 19.50, a la altura del kilómetro 1445, cerca del paraje Virgen de la Peña.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
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Por causas que se investigan, un automóvil que circulaba en sentido norte-sur colisionó al peatón quien caminaba por la ruta, sufrió lesiones graves y murió en el lugar.
El conductor dio negativo al test de alcoholemia.
En el caso intervino la comisaría tercera y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Tartagal.
Las estadísticas indican que en lo que va del mes de octubre son 4 las personas fallecidas en accidentes de tránsito en la provincia, y 99 desde que comenzó el año.