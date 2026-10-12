Un detenido por el homicidio de un hombre en Apolinario Saravia
Ocurrió el sábado alrededor de las 17:00 en finca El Bordo, donde se registró un altercado y pelea entre dos hombres que trabajaban en el establecimiento.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
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La víctima es un hombre de 31 años, quien sufrió heridas de arma blanca y falleció durante su traslado al hospital local.
La policía detuvo a un hombre de 51 años, compañero de trabajo, quien quedó a disposición de la justicia, informó desde Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera.
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