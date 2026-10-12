 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tragedia en el fútbol amateur durante el fin de semana

Dos hombres fallecieron tras descompensarse durante partidos de fútbol. Los casos ocurrieron en Atocha y en Chicoana.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El sábado la alerta surgió a las 18:30 desde la cancha El Collita de Atocha, sobre la Ruta provincial 99 [foto]. 

Personas presentes vieron cuando el hombre de 63 años se descompensó en medio del partido de veteranos, y le realizaron maniobras de RCP antes de la llegada de la ambulancia. 

Fue trasladado de urgencia por el Samec al Hospital San Bernardo, donde lamentablemente se confirmó su deceso minutos después.

El otro caso ocurrió en Chicoana, este domingo alrededor de las 18:00 en cancha de Finca Pulares, sobre la Ruta Provincial 33, cerca de la localidad de Chicoana.

En circunstancias que se investigan el hombre de 48 años sufrió una descompensación mientras disputaba el partido. 

Al arribar la policía y el personal médico, constataron que el hombre ya había fallecido en el lugar.

Ambos caos fueron caratulados como muertes naturales o muertes súbitas, ya que no hubo delito ni violencia de por medio.

Así lo informó Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO