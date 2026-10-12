Tragedia en el fútbol amateur durante el fin de semana

El sábado la alerta surgió a las 18:30 desde la cancha El Collita de Atocha, sobre la Ruta provincial 99 [foto].

Personas presentes vieron cuando el hombre de 63 años se descompensó en medio del partido de veteranos, y le realizaron maniobras de RCP antes de la llegada de la ambulancia.

Fue trasladado de urgencia por el Samec al Hospital San Bernardo, donde lamentablemente se confirmó su deceso minutos después.

El otro caso ocurrió en Chicoana, este domingo alrededor de las 18:00 en cancha de Finca Pulares, sobre la Ruta Provincial 33, cerca de la localidad de Chicoana.

En circunstancias que se investigan el hombre de 48 años sufrió una descompensación mientras disputaba el partido.

Al arribar la policía y el personal médico, constataron que el hombre ya había fallecido en el lugar.

Ambos caos fueron caratulados como muertes naturales o muertes súbitas, ya que no hubo delito ni violencia de por medio.

Así lo informó Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta.