Tres niños salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Puerto Rico

La profesora explicó que los niños construyeron y programaron un robot completamente autónomo, capaz de resolver distintas misiones sin control remoto.

El equipo trabaja desde principios de año en el proyecto, realizando modificaciones para mejorar su velocidad, precisión y funcionamiento.

Budeguer invitó a las familias interesadas en la robótica y la inteligencia artificial a comunicarse con el instituto.