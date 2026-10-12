Tres niños salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Puerto Rico
Cecilia Budeguer, coordinadora educativa del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada, dialogó con Radio Salta sobre la clasificación de Martiniano Di Prieto, Elina Alzugaray y Santiago Cruz.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
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La profesora explicó que los niños construyeron y programaron un robot completamente autónomo, capaz de resolver distintas misiones sin control remoto.
El equipo trabaja desde principios de año en el proyecto, realizando modificaciones para mejorar su velocidad, precisión y funcionamiento.
Budeguer invitó a las familias interesadas en la robótica y la inteligencia artificial a comunicarse con el instituto.