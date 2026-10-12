Martes 13: ¿mala suerte o sugestión?

Conocido en redes sociales como “Mati el Astrólogo”, explicó que la mala fama de la fecha está relacionada principalmente con la sugestión y las expectativas personales.

Según señaló, quien espera que algo salga mal puede terminar vinculando cualquier inconveniente con el martes 13.

Aunque sea martes 13, habrá dos casamientos

El fin de semana se celebraron 27 matrimonios en la Capital, y teniendo en cuenta las tradiciones y creencias populares vinculadas al martes 13, para este martes se encuentran programadas dos ceremonias en el Registro Civil.