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Día de la Raza: “No hubo buenos y malos, violentos fueron tanto unos como otros”

La profesora e historiadora María Irene Romero habló con Radio Salta sobre el significado del 12 de octubre y las distintas interpretaciones que existen sobre la conquista de América.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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La historiadora analizó también las transformaciones producidas a partir de la llegada de los europeos a América y pidió no reducir ese proceso únicamente a sus aspectos negativos.

Finalmente, Romero señaló que conocer el pasado permite reconocer sus luces y sus sombras, pero consideró que las principales preocupaciones de la sociedad deben estar dirigidas hacia el futuro.

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