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“El cigarrillo ilegal ya ocupa cerca del 15% del mercado nacional”

Enrique Cornejo, dirigente tabacalero y senador provincial, dialogó con Radio Salta sobre el avance del contrabando de cigarrillos, especialmente de la marca paraguaya Hills, conocida como el “oro verde”.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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Cornejo sostuvo que los cigarrillos ilegales continúan ganando espacio en el país y tienen una presencia mayor en las provincias fronterizas.

También señaló que esta actividad provoca una importante pérdida de recaudación y aclaró que parte de la producción clandestina se realiza dentro del territorio argentino.

El senador explicó además que las organizaciones dedicadas a esta actividad pueden fabricar cigarrillos en pequeños galpones y trasladar rápidamente sus líneas de producción.

 

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