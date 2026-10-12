“El cigarrillo ilegal ya ocupa cerca del 15% del mercado nacional”
Enrique Cornejo, dirigente tabacalero y senador provincial, dialogó con Radio Salta sobre el avance del contrabando de cigarrillos, especialmente de la marca paraguaya Hills, conocida como el “oro verde”.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
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Cornejo sostuvo que los cigarrillos ilegales continúan ganando espacio en el país y tienen una presencia mayor en las provincias fronterizas.
También señaló que esta actividad provoca una importante pérdida de recaudación y aclaró que parte de la producción clandestina se realiza dentro del territorio argentino.
El senador explicó además que las organizaciones dedicadas a esta actividad pueden fabricar cigarrillos en pequeños galpones y trasladar rápidamente sus líneas de producción.