“El cigarrillo ilegal ya ocupa cerca del 15% del mercado nacional”

Cornejo sostuvo que los cigarrillos ilegales continúan ganando espacio en el país y tienen una presencia mayor en las provincias fronterizas.

También señaló que esta actividad provoca una importante pérdida de recaudación y aclaró que parte de la producción clandestina se realiza dentro del territorio argentino.

El senador explicó además que las organizaciones dedicadas a esta actividad pueden fabricar cigarrillos en pequeños galpones y trasladar rápidamente sus líneas de producción.