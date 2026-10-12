Farmacias en alerta por las demoras de las obras sociales y la presión impositiva
La presidente de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, dialogó con Radio Salta sobre la situación económica del sector.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
La dirigente advirtió que la caída de las ventas, la baja rentabilidad y el elevado costo del financiamiento están dejando a las farmacias en una posición cada vez más delicada.
Carrasco se refirió también a las demoras registradas en los pagos de PAMI e IPS y explicó los cambios que comenzarán a aplicarse en la presentación de recetas y facturaciones.
La presidenta de la Cámara reclamó al Gobierno provincial una reducción de la carga tributaria y cuestionó la forma en que las farmacias pagan Ingresos Brutos.
Finalmente, Carrasco analizó el avance de las cadenas farmacéuticas y diferenció a las empresas locales de los grupos nacionales.