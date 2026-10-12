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Farmacias en alerta por las demoras de las obras sociales y la presión impositiva

La presidente de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, dialogó con Radio Salta sobre la situación económica del sector.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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La dirigente advirtió que la caída de las ventas, la baja rentabilidad y el elevado costo del financiamiento están dejando a las farmacias en una posición cada vez más delicada.

Carrasco se refirió también a las demoras registradas en los pagos de PAMI e IPS y explicó los cambios que comenzarán a aplicarse en la presentación de recetas y facturaciones.

La presidenta de la Cámara reclamó al Gobierno provincial una reducción de la carga tributaria y cuestionó la forma en que las farmacias pagan Ingresos Brutos.

Finalmente, Carrasco analizó el avance de las cadenas farmacéuticas y diferenció a las empresas locales de los grupos nacionales.

 

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