Farmacias en alerta por las demoras de las obras sociales y la presión impositiva

La dirigente advirtió que la caída de las ventas, la baja rentabilidad y el elevado costo del financiamiento están dejando a las farmacias en una posición cada vez más delicada.

Carrasco se refirió también a las demoras registradas en los pagos de PAMI e IPS y explicó los cambios que comenzarán a aplicarse en la presentación de recetas y facturaciones.

La presidenta de la Cámara reclamó al Gobierno provincial una reducción de la carga tributaria y cuestionó la forma en que las farmacias pagan Ingresos Brutos.

Finalmente, Carrasco analizó el avance de las cadenas farmacéuticas y diferenció a las empresas locales de los grupos nacionales.