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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Continúa la alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de la Puna

El fenómeno estará vigente desde las 15 horas y advierte sobre vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h. 

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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Las zonas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno se desarrollará durante la franja horaria comprendida entre las 15 y las 00 horas, con vientos del sector oeste que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente al circular por rutas y caminos de altura, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
 

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