Continúa la alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de la Puna

Las zonas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno se desarrollará durante la franja horaria comprendida entre las 15 y las 00 horas, con vientos del sector oeste que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente al circular por rutas y caminos de altura, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

