El móvil del Registro Civil brindará atención en el CIC de Santa Cecilia

La Municipalidad, en coordinación con el Registro Civil de la Provincia, llevará adelante un nuevo operativo territorial de documentación para acercar la realización de trámites personales a las familias de la zona sudeste.

La atención se desplegará en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Santa Cecilia inmediatamente después del feriado nacional del 12 de octubre.

Las jornadas de atención se desarrollarán durante el miércoles 14 y jueves 15 de octubre, a partir de las 9:00. Durante ambas fechas, los vecinos podrán tramitar la renovación y emisión de nuevos DNI, cambios de domicilio, actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y de 14 años, así como también la gestión y renovación del pasaporte.

Para mayor información, consultas sobre requisitos o documentación a presentar, los vecinos pueden comunicarse por mensaje o llamada al número 387 226-6201.