Salud fortalece la prevención del cáncer de mama durante Octubre Rosa

Durante octubre, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una agenda provincial de actividades en el marco de la campaña “Octubre Rosa”, destinada a fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Las acciones se realizan de manera articulada con hospitales, áreas operativas y el Programa de Promoción de la Salud, con propuestas destinadas a acercar información y facilitar el acceso a controles preventivos.

El cáncer de mama constituye una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres a nivel mundial y representa aproximadamente el 25% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024).

La campaña busca promover el conocimiento de los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos. Entre los principales factores asociados se encuentran la edad avanzada, la obesidad, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y tabaco y determinados tratamientos hormonales posmenopáusicos. Asimismo, los antecedentes familiares requieren una valoración individual y un seguimiento adecuado por parte de los equipos de salud.

Las actividades provinciales contemplan distintas estrategias de promoción y prevención, entre ellas charlas educativas, consejería, campañas de difusión, jornadas de actividad física, mamografías, controles ginecológicos, toma de muestras de PAP y test de VPH, además de acciones destinadas a promover el conocimiento de signos de alarma y la consulta oportuna.

Embarcación

El Hospital San Roque realizará charlas informativas y actividades de promoción de la salud tanto en la institución como en la Plaza Central. También se desarrollará una bicicleteada comunitaria de concientización. Durante todo octubre, los martes y jueves, desde las 17, se otorgarán 30 turnos por orden de llegada en el consultorio 13 para consultas e información sobre mamografías, ecografías mamarias, PAP y tamizaje de VPH. Los jueves, desde las 9, se ofrecerá la misma modalidad en Dragones e Hickman.

Colonia Santa Rosa

El Hospital Dr. Elías Anna realizará el lunes 19 de octubre una jornada de prevención destinada a las mujeres de la comunidad, con participación de profesionales de distintas áreas. Se brindarán charlas sobre cáncer de mama y cuello uterino, toma de PAP, examen físico mamario y valoración tocoginecológica, con énfasis en la prevención y detección temprana.

Urundel

El Hospital Luis Gardel participará el 17 de octubre de una actividad organizada por el municipio por el Día de la Madre, donde instalará un stand de Octubre Rosa y prevención del dengue. Además, durante el mes se realizarán tomas de muestras de PAP los miércoles en el hospital y los martes en el puesto de salud de El Bananal.

Pichanal

El Hospital Dr. Edgardo Bouhid realizará durante la semana del 26 de octubre una jornada de mamografías a demanda, de 16 a 20, con acceso tanto para mujeres con pedido médico como para aquellas que concurran sin orden previa.

Rivadavia Banda Sur

El Hospital Enfermero Santos Villagra desarrollará el 19 de octubre un taller educativo, participativo e interdisciplinario con los servicios de Obstetricia, Psicología y Nutrición. Se abordarán contenidos relacionados con cáncer de cuello uterino y PAP, cáncer de mama, signos de alarma mamarios y mitos y realidades sobre estas enfermedades. La propuesta incluirá actividades participativas como el “Bingo de la prevención”.

La Unión

Las actividades se desarrollarán del 12 al 16 de octubre, una agenda centrada en promoción, prevención y acceso oportuno. Se realizarán capacitaciones, charlas en salas de espera, difusión a través del programa radial “Cuidarse también es cuidar”, una jornada de inmunización y revisión de carnets, búsqueda activa de mujeres de entre 40 y 70 años y de aquellas con antecedentes familiares.

El viernes 16 se realizará una jornada central de salud de la mujer en conjunto con el municipio, con un stand en la plaza principal, revisión de carnets de vacunación, consejería, orientación sobre factores de riesgo, mamografías y controles ginecológicos, además de una actividad comunitaria de cierre.

Apolinario Saravia

El Hospital Dr. Ramón Mario Villafañe realizará acciones de difusión a través de medios de comunicación, redes sociales y cartelería, además de charlas educativas y consejería individual. También se identificarán casos que requieran seguimiento. El lunes 19 se colocarán cintas rosas en instituciones de la localidad, se entregará material de prevención y se desarrollará una jornada de examen mamario en el hospital.

El Quebrachal

El Hospital Dr. Enrique Romero desarrollará el lanzamiento institucional de Octubre Rosa, puestos educativos bajo el lema “Conocer para prevenir”, talleres comunitarios, jornadas de orientación y entrega de folletería. También se realizará una bicicleteada denominada “Pedaleamos por la prevención”, junto con actividades de promoción de hábitos saludables y controles preventivos.

Las Lajitas

El Hospital Esperanza Burgos de Aguirre realizará charlas informativas sobre prevención del cáncer de mama y autoexamen, acompañadas por la elaboración de material educativo, entrega de folletería y utilización de moños rosas como símbolo de la campaña.

Rosario de la Frontera

El Hospital Melchora Figueroa de Cornejo desarrollará durante todo octubre acciones de concientización sobre la importancia de la detección temprana, difusión de mensajes preventivos en medios y redes, promoción del autoexamen y controles periódicos.

Además, se dispondrán turnos protegidos para mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo y se facilitará el acceso a mamografías según indicación médica y la coordinación de turnos para ecografías mamarias.

El cronograma contempla una caminata saludable con stand el 15 de octubre, organizada junto con el municipio y el Instituto Ramón Carrillo; una actividad destinada al personal femenino del hospital el 19 de octubre; y una jornada conjunta con el Programa de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública el 28 de octubre.

Promoción de Salud

El Programa de Promoción de la Salud, junto con residentes de la Residencia Interdisciplinaria con orientación en Atención Primaria de la Salud (RIAPS), realizará intervenciones en instituciones y localidades de la provincia. Las actividades se desarrollarán en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Mujeres, el 7 de octubre; en la Alcaidía, el 14; en el Polo Integral de las Mujeres, el 19; en Cafayate, el 23; en Rosario de la Frontera, el 28; y en COPAIPA, el 29.

Las intervenciones estarán destinadas a las personas presentes en cada institución o localidad y se desarrollarán aproximadamente de 10 a 13. Incluirán stands de salud con material educativo y maquetas para abordar el autoexamen mamario, espacios participativos de mitos y verdades y una radio móvil.

En la Unidad Penitenciaria Nº 4 y en el Polo Integral de las Mujeres también se realizarán tomas de muestras de PAP y test de VPH, acompañadas de consejería previa y posterior.

Para la toma de PAP se recomienda no estar menstruando y evitar relaciones sexuales, colocación de óvulos, cremas o duchas vaginales durante las 48 horas previas.

La agenda provincial de Octubre Rosa busca acercar información y herramientas de prevención a la comunidad, promover la consulta oportuna y facilitar el acceso a controles y estudios vinculados con la salud integral de las mujeres.