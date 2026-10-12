Premio Nobel de Economía 2026: Robert Hall y Michael Woodford los elegidos

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes 12 de octubre que los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026. El reconocimiento distingue sus aportes al desarrollo de modelos que permiten comprender las fluctuaciones económicas y diseñar políticas para enfrentar períodos de inflación, recesión y crisis.

El jurado destacó a los investigadores por sus trabajos sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Sus estudios explican cómo las decisiones de las familias y las empresas, junto con sus expectativas sobre el futuro, influyen en variables como el consumo, la producción y los precios.

Estos aportes se convirtieron en herramientas fundamentales para los bancos centrales y los gobiernos, que los utilizan para evaluar el impacto de las tasas de interés, el gasto público y otras medidas destinadas a sostener la actividad económica.

Por qué ganaron el Premio Nobel de Economía 2026

Las investigaciones de Hall y Woodford ayudaron a transformar la manera de analizar el funcionamiento de las economías modernas.

Durante décadas, los modelos económicos tradicionales buscaron explicar las crisis y los períodos de crecimiento a partir de relaciones generales entre variables como la inflación, el empleo y la producción.

Sin embargo, las crisis petroleras de la década de 1970 pusieron en evidencia algunas limitaciones de esas herramientas, especialmente cuando las economías comenzaron a experimentar simultáneamente inflación elevada, desempleo y estancamiento.

Frente a ese escenario, los investigadores desarrollaron enfoques que incorporan las decisiones individuales de consumidores y empresas para comprender el comportamiento de la economía en su conjunto.

Uno de los principales aportes fue demostrar la importancia de las expectativas económicas. Por ejemplo, cuando un banco central anuncia que mantendrá determinadas tasas de interés durante un período, esa comunicación puede modificar las decisiones de ahorro, consumo e inversión incluso antes de que se apliquen nuevas medidas.

Cómo influyen sus investigaciones en la inflación y las crisis

Los modelos desarrollados por los economistas premiados permiten estudiar cómo reaccionan los hogares y las empresas ante cambios en las condiciones económicas.

Cuando una economía atraviesa una recesión, las autoridades pueden reducir las tasas de interés o implementar medidas fiscales para estimular el consumo y la producción. Por el contrario, ante un aumento persistente de la inflación, pueden aplicar políticas destinadas a moderar la demanda.

Las investigaciones reconocidas por la Academia aportaron una base teórica para evaluar cuándo y cómo intervenir, teniendo en cuenta que las expectativas de los ciudadanos y las empresas también condicionan los resultados.

John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, destacó que estos aportes permiten enfrentar con mejores herramientas perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o las modificaciones repentinas en los hábitos de consumo.

Los trabajos de ambos especialistas siguen siendo relevantes para comprender los desafíos que enfrentan los países ante la inflación y la incertidumbre económica internacional.

Quiénes son Robert Hall y Michael Woodford

Robert E. Hall, nacido en 1943 en Palo Alto, California, es profesor de la Universidad de Stanford. Obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967 y desarrolló investigaciones vinculadas con el consumo, el empleo y los ciclos económicos.

Uno de sus aportes más importantes fue el estudio de cómo las familias toman decisiones de consumo a partir de la información disponible y sus expectativas de ingresos futuros.

Por su parte, Michael Woodford, nacido en 1955 en Chicopee, Massachusetts, es profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se doctoró en el MIT en 1983 y se especializó en política monetaria, inflación y funcionamiento de los bancos centrales.

Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de modelos utilizados para analizar cómo las tasas de interés y la comunicación de las autoridades monetarias pueden influir sobre la economía.

Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Economía

El Premio Nobel de Economía 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares, que serán compartidos por los dos investigadores.

La entrega se realizará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

A diferencia de los premios originales establecidos en el testamento de Nobel, el galardón de Economía fue creado en 1968 por el Banco Central de Suecia y comenzó a entregarse en 1969.

Su denominación oficial es Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

En 2025, la distinción había sido otorgada a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus contribuciones al estudio del crecimiento económico y la innovación tecnológica.

Con la elección de Hall y Woodford, la Academia Sueca vuelve a reconocer investigaciones que buscan explicar el funcionamiento de las economías y mejorar las herramientas disponibles para enfrentar sus crisis.