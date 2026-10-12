La Corte Suprema de Brasil autorizó las visitas de Flávio Bolsonaro a su padre

La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes la reanudación de las visitas del candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, informaron medios internacionales.

Esto se produce tras el vencimiento de la sanción de 90 días impuesta por el tribunal debido a la violación de las condiciones judiciales, según informa el sitio dw.

En la resolución, el magistrado Alexandre De Moraes, relator del caso, afirmó que se cumplió en la víspera el período de suspensión de visitas fijado el pasado 17 de julio sin que se registraran nuevos incidentes que justificaran una prórroga.

La decisión cuenta además con el visto bueno de la Fiscalía, que, en un escrito publicado el pasado martes, apuntó a la ausencia de indicios de incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal, por lo que aclaró que no ve razones para extender la medida.

Las visitas se darán en los mismos horarios, condiciones y medidas de seguridad fijadas anteriormente, por lo que queda explícitamente vedada la finalidad política o electoral y la divulgación de manifiestos o declaraciones, inclusive por terceros, independientemente del medio utilizado.

Esta autorización llega como respuesta a un pedido de la defensa del expresidente para restablecer el régimen ordinario de visitas, interpuesto tras el buen resultado del hijo en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Razón de la restricción inicial

La restricción inicial había sido aplicada en julio, después de que el senador y aspirante presidencial leyera una carta de su padre durante una transmisión en directo en sus redes sociales, acto considerado por el Supremo como una violación a la prohibición de emitir mensajes en redes sociales, incluso a través de intermediarios.

El fallo permite así al candidato del Partido Liberal (PL) reencontrarse con su padre de cara a la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 25 de octubre, en la que se enfrentará al actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro cumple en su residencia en Brasilia, por razones de salud, una condena de 27 años de prisión impuesta en septiembre de 2025 tras ser hallado culpable de intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de su derrota en las elecciones de 2022.

El indulto prometido

Flávio Bolsonaro se comprometió a indultar a su padre si gana los comicios, medida que tomaría apenas tome posesión el próximo 5 de enero.

A la par, se propone impulsar la destitución de De Moraes, instructor del juicio contra su padre, de acuerdo con las informaciones reunidas por la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.