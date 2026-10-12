Milei ratificó a Caputo y dijo que tiene US$125 mil millones para hacer frente una corrida

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que cuenta con US$125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el presidente.

En esa línea consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista, Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada.

“Nos entendemos de memoria., literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, insistió el presidente.

El presidente aseguró que esa versiones provienen de personas que quieren “hacerle daño a la Patria” en momentos en que Caputo está teniendo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Por otro lado, el presidente afirmó que cuanta con US$125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria en el año electora.

"No espero una corrida, pero me preparo", aseguró el presidente durante una entrevista por Radio Mitre y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El presidente aseguró que “los dólares nos salen por las orejas. Los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real”.

Fuente: Noticias Argentinas