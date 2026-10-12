Angulo y Reynaga, los dos salteños convocados para en la Selección argentina

El atletismo salteño volverá a tener presencia internacional con Esteban Angulo y Matías Reynaga, quienes fueron convocados para representar a la Selección argentina en el Campeonato Sudamericano de maratón y el Campeonato Sudamericano de ruta, que se disputarán el próximo 15 de noviembre en Santiago de Chile.

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) oficializó la nómina, luego de completar el proceso de evaluación de los deportistas.

Angulo, representante de La Merced, fue seleccionado para competir en maratón, una de las especialidades de mayor exigencia física del atletismo de fondo. El salteño tendrá la oportunidad de medirse con los mejores exponentes sudamericanos de la distancia, después de una temporada en la que volvió a demostrar su capacidad competitiva en pruebas de largo aliento.

Uno de sus resultados destacados de 2026 fue su actuación en el Maratón de Buenos Aires, donde finalizó 13.º en la clasificación general, con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 1 segundo. Además, se ubicó tercero entre los argentinos, en una competencia que reunió a numerosos corredores nacionales e internacionales.

Con ese antecedente, Angulo buscará trasladar su experiencia y su buen nivel a la competencia continental, en la que defenderá los colores argentinos.

Por su parte, Matías Reynaga, oriundo de Rosario de la Frontera, también integrará la delegación nacional, aunque su convocatoria corresponde a la prueba de la milla.

El fondista salteño llega respaldado por una destacada trayectoria en el atletismo nacional e internacional, con actuaciones relevantes en distancias de 5.000 y 10.000 metros.

Entre sus resultados más importantes de la temporada sobresale su participación en el Campeonato Argentino de Mayores disputado en Rosario, donde se consagró campeón de los 5.000 y los 10.000 metros.

También consiguió una medalla de oro en los 5.000 metros del Campeonato Panamericano disputado en Medellín, Colombia, un resultado que ratificó su proyección en el ámbito internacional.

La convocatoria de ambos deportistas responde a los criterios establecidos por el área técnica de la CADA, que consideró el ranking permanente de 2026, los resultados de certámenes internacionales y el rendimiento anual, además de la experiencia y la estabilidad deportiva de cada atleta.

La delegación argentina deberá arribar a Santiago de Chile el viernes 13 de noviembre. La organización chilena tendrá a su cargo el alojamiento, la alimentación y los traslados internos durante la estadía prevista para el equipo nacional.

Para el deporte salteño, la presencia de Angulo y Reynaga representa un nuevo reconocimiento al trabajo de sus atletas y a la continuidad de sus actuaciones en competencias de alto nivel.