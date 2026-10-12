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Durante el fin de semana largo se celebraron 27 matrimonios en Capital

Un total de 24 ceremonias se realizaron fuera del organismo, mientras que las tres restantes tuvieron lugar en la sala de matrimonios Macacha Güemes. Este martes 13 de octubre, están previstas solamente dos celebraciones.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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En el marco del servicio de matrimonios que brinda la Subsecretaría del Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante el fin de semana largo se celebraron 27 matrimonios en Capital.

Del total de ceremonias, 24 se llevaron a cabo fuera de las instalaciones del organismo, mientras que las tres restantes se realizaron en la sala de matrimonios Macacha Güemes, ubicada en la sede central del Registro Civil, en Almirante Brown 160.

Teniendo en cuenta las tradiciones y creencias populares vinculadas al martes 13, Ubiergo informó que para mañana se encuentran programadas solamente dos ceremonias de matrimonio.

Ambas celebraciones se realizarán durante la mañana en la sala Macacha Güemes de la sede central del Registro Civil, ubicada en Almirante Brown 160.

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