Un automóvil impactó violentamente contra un poste en la rotonda de Limache

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en la zona sur de la ciudad de Salta.

Un automóvil que circulaba por avenida Paraguay chocó contra el guard raíl del puente y posteriormente contra un poste de alumbrado público.

Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta, detalló que estuvieron involucrados, 4 mujeres y 2 varones, Dos personas quedaron atrapadas en el vehículo y tuvieron que ser liberadas por personal de bomberos con equipo especial.

Cinco fueron derivadas al Hospital San Bernardo. El conductor se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado y un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave..

Las otras 4 personas trasladadas (mujeres) presentan diversas lesiones.

Se dispuso la extracción de sangre a todos los ocupantes en el hospital para realizar el correspondiente test de alcoholemia, informó Aguilera.