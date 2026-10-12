Un automóvil impactó violentamente contra un poste en la rotonda de Limache
En el vehículo viajaban seis personas, cuatro mujeres y dos hombres. El conductor fue derivado en estado grave al Hospital San Bernardo.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
El siniestro ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en la zona sur de la ciudad de Salta.
Un automóvil que circulaba por avenida Paraguay chocó contra el guard raíl del puente y posteriormente contra un poste de alumbrado público.
Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta, detalló que estuvieron involucrados, 4 mujeres y 2 varones, Dos personas quedaron atrapadas en el vehículo y tuvieron que ser liberadas por personal de bomberos con equipo especial.
Cinco fueron derivadas al Hospital San Bernardo. El conductor se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado y un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave..
Las otras 4 personas trasladadas (mujeres) presentan diversas lesiones.
Se dispuso la extracción de sangre a todos los ocupantes en el hospital para realizar el correspondiente test de alcoholemia, informó Aguilera.