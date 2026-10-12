 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un automóvil impactó violentamente contra un poste en la rotonda de Limache

En el vehículo viajaban seis personas, cuatro mujeres y dos hombres. El conductor fue derivado en estado grave al Hospital San Bernardo.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en la zona sur de la ciudad de Salta.

Un automóvil que circulaba por avenida Paraguay chocó contra el guard raíl del puente y posteriormente contra un poste de alumbrado público.

Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta, detalló que estuvieron involucrados, 4 mujeres y 2 varones, Dos personas quedaron atrapadas en el vehículo y tuvieron que ser liberadas por personal de bomberos con equipo especial.

Cinco fueron derivadas al Hospital San Bernardo. El conductor se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado y un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave.. 

Las otras 4 personas trasladadas (mujeres) presentan diversas lesiones.

Se dispuso la extracción de sangre a todos los ocupantes en el hospital para realizar el correspondiente test de alcoholemia, informó Aguilera.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO