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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El TelePASE ya funciona en el peaje Cabeza de Buey, sobre la Ruta Nacional 9/34

No se acepta efectivo y el sistema usa un dispositivo adherido al parabrisas, vinculado con la patente.

Salta Hoy

12 / 10 / 2026

 

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Los lectores reconocen el dispositivo y levantan la barrera si el pago está habilitado. 

Con TelePASE, los vehículos pueden pasar sin detenerse y los conductores abonan la mitad de la tarifa del pago manual electrónico. 

El sistema manual con QR, tarjeta o NFC, requiere detenerse en el peaje, aún está en instalación y, por ahora, el cobro se hace con un posnet.

Para un automóvil común el pago automático con TelePASE cuesta $1.850 mientras que el pago manual electrónico tiene un valor de $3.700.

 

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