El TelePASE ya funciona en el peaje Cabeza de Buey, sobre la Ruta Nacional 9/34

Los lectores reconocen el dispositivo y levantan la barrera si el pago está habilitado.

Con TelePASE, los vehículos pueden pasar sin detenerse y los conductores abonan la mitad de la tarifa del pago manual electrónico.

El sistema manual con QR, tarjeta o NFC, requiere detenerse en el peaje, aún está en instalación y, por ahora, el cobro se hace con un posnet.

Para un automóvil común el pago automático con TelePASE cuesta $1.850 mientras que el pago manual electrónico tiene un valor de $3.700.