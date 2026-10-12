El TelePASE ya funciona en el peaje Cabeza de Buey, sobre la Ruta Nacional 9/34
No se acepta efectivo y el sistema usa un dispositivo adherido al parabrisas, vinculado con la patente.
Salta Hoy
12 / 10 / 2026
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Los lectores reconocen el dispositivo y levantan la barrera si el pago está habilitado.
Con TelePASE, los vehículos pueden pasar sin detenerse y los conductores abonan la mitad de la tarifa del pago manual electrónico.
El sistema manual con QR, tarjeta o NFC, requiere detenerse en el peaje, aún está en instalación y, por ahora, el cobro se hace con un posnet.
Para un automóvil común el pago automático con TelePASE cuesta $1.850 mientras que el pago manual electrónico tiene un valor de $3.700.