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El 30% de las Pymes cerraron y se convirtieron de rubro

“En estos dos últimos años, pasamos de una estructura de crecimiento a una estructura de supervivencia”, dijo por Radio Salta, Darío Pellegrini, presidente de la Cámara Pyme.

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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Aseguró que para el sector fue necesario afinar el lápiz en materia administrativa en un momento donde el contexto exige mayor efectividad y capacitación “porque el consumidor no compra como antes”, manifestó.

Por otro lado dijo que pese a las dificultades se presentan a diario apertura de nuevas Pymes. 

“Puedo enumerar por ejemplo un nuevo negocio de confección y estampado de remeras, y la apertura de varias pollerías, entre otros”, dijo Pellegrini.

Al ser consultado sobre la apertura de nuevas sucursales de grandes cadenas de farmacias o de tiendas de importados indicó que “Las Pymes, somos especialistas e irremplazables”, expresó. 

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