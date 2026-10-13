El 30% de las Pymes cerraron y se convirtieron de rubro
“En estos dos últimos años, pasamos de una estructura de crecimiento a una estructura de supervivencia”, dijo por Radio Salta, Darío Pellegrini, presidente de la Cámara Pyme.
Salta Hoy
13 / 10 / 2026
Aseguró que para el sector fue necesario afinar el lápiz en materia administrativa en un momento donde el contexto exige mayor efectividad y capacitación “porque el consumidor no compra como antes”, manifestó.
Por otro lado dijo que pese a las dificultades se presentan a diario apertura de nuevas Pymes.
“Puedo enumerar por ejemplo un nuevo negocio de confección y estampado de remeras, y la apertura de varias pollerías, entre otros”, dijo Pellegrini.
Al ser consultado sobre la apertura de nuevas sucursales de grandes cadenas de farmacias o de tiendas de importados indicó que “Las Pymes, somos especialistas e irremplazables”, expresó.