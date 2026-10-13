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Demoraron a un motociclista por circular con una licencia de conducir falsa

El procedimiento de la Policía de Seguridad Vial se realizó este lunes en avenida Constitución, entre Patrón Costas y Samson.

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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El documento fue presentado por un motociclista mayor de edad, y los policías advirtieron irregularidades. 

En una consulta al Centro de Monitoreo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, constataron que no registraba una licencia habilitante.

Los efectivos lo demoraron y quedó a disposición de la justicia, además secuestraron la documentación y labraron un acta de infracción. 

En el caso intervino la Fiscalía Penal 1.


 

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