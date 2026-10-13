Demoraron a un motociclista por circular con una licencia de conducir falsa

El documento fue presentado por un motociclista mayor de edad, y los policías advirtieron irregularidades.

En una consulta al Centro de Monitoreo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, constataron que no registraba una licencia habilitante.

Los efectivos lo demoraron y quedó a disposición de la justicia, además secuestraron la documentación y labraron un acta de infracción.

En el caso intervino la Fiscalía Penal 1.



