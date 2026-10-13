Nuevo siniestro vial eleva a 100 el número de víctimas fatales en la provincia

El siniestro vial ocurrió este lunes alrededor de las 10:45 sobre la Ruta Nacional 40, cerca del paraje La Quesera, departamento La Poma.

Por causas que se investigan, el motociclista perdió el control y desbarrancó aproximadamente 15 metros.

Médicos constataron el fallecimiento del hombre en el lugar, una zona de alta montaña con curvas peligrosas.

La víctima es un hombre de 59 años, oriundo de Buenos Aires. No se confirmó si estaba de paseo como turista o radicado en la zona.

Se desplazaba solo en una motocicleta de alta cilindrada, una Benelli 500 cc, un tipo de moto robusta utilizada habitualmente para viajes largos o desafíos de travesía.

El siniestro vial ocurrió en una zona de ruta sin pavimentar, con presencia de "calamina" y tierra, condiciones peligrosas para quienes no conocen el terreno.

A pesar de que llevaba puesto el casco reglamentario, el impacto fue fatal debido a la gravedad de la caída.

Con este hecho, la cifra de víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año llega a 100 personas en la provincia de Salta, 5 en el mes de octubre.

Ruta peligrosa para conductores inexpertos

En la misma zona, hace aproximadamente un mes, ocurrió otro accidente fatal donde volcó una camioneta Toyota Hilux y murió un hombre de 70 años.