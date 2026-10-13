Choque entre una moto y un utilitario generó demoras en la Avenida Paraguay y Bélgica
La motociclista de 35 años fue derivada al hospital, tras embestir a la Traffic que se había detenido por la luz roja del semáforo.
Salta Hoy
13 / 10 / 2026
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La conductora de la moto 110 cc llevaba puesto el casco protector e impactó contra la parte trasera del vehículo.
Tras la alerta llegó personal del Samec, quienes la asistieron en el lugar y la trasladaron en ambulancia.
Efectivos policiales ordenaron el tránsito en la zona a la espera de pericias.
El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 cerca del CCM y generó demoras en dirección a la zona sur de la ciudad.