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Choque entre una moto y un utilitario generó demoras en la Avenida Paraguay y Bélgica

La motociclista de 35 años fue derivada al hospital, tras embestir a la Traffic que se había detenido por la luz roja del semáforo.

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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La conductora de la moto 110 cc llevaba puesto el casco protector e impactó contra la parte trasera del vehículo. 

Tras la alerta llegó personal del Samec, quienes la asistieron en el lugar y la trasladaron en ambulancia.

Efectivos policiales ordenaron el tránsito en la zona a la espera de pericias.  

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 cerca del CCM y generó demoras en dirección a la zona sur de la ciudad. 


 

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