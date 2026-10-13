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Se realizará en Salta un encuentro nacional sobre economía del espacio

“Argentina Space” será el primer gran encuentro nacional de la industria espacial, tecnológica y científica.

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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Hoy, sectores clave como telecomunicaciones, observación de la Tierra, IA, electrónica avanzada, infraestructura digital, defensa, minería, logística y agricultura dependen cada vez más de soluciones basadas en tecnología espacial.

El evento se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre de este año en el Centro de Convenciones de Salta.

Por Radio Salta, Claudia Vilte, la directora de la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad, indicó que la convocatoria es para toda persona inquieta vinculada o no académicamente o profesionalmente a las disciplinas mencionadas.

Finalmente subrayó la participación es gratuita con inscripción previa.

 

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