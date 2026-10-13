El comerciante buscaba contratar al grupo de cumbia "La Champions Liga", en internet encontró un número de contacto presuntamente de un representante falso, y se comunicó por WhatsApp.

El estafador le presupuestó el show en $600.000, exigiéndole una seña de $190.000 para "asegurar la fecha".

Una vez realizada la transferencia bancaria, el supuesto representante bloqueó al bolichero y desapareció. No hubo show ni devolución del dinero.

El dueño del local realizó la denuncia policial.

La investigación cuenta con los datos de la cuenta bancaria, con nombre y apellido, donde se depositó el dinero, lo que sirve como pista principal.

Radio Salta pudo saber que los estafadores pagan publicidad en Google para aparecer como "representantes oficiales" de artistas populares cuando alguien busca contratarlos.

Antes, se usaban premios falsos con autos o electrodomésticos y se pedía el pago del "impuesto" mediante recargas de tarjetas telefónicas.

Ahora utilizan transferencias bancarias directas, falsos accidentes de familiares o se hacen pasar por gestores y representantes de servicios.

Las autoridades advirtieron a otros dueños de locales bailables y organizadores de eventos que verifiquen rigurosamente la identidad de los representantes antes de realizar cualquier movimiento de dinero, especialmente ante la llegada de las fiestas de fin de año.