Piden el fin de una aduana integrada entre Argentina y Bolivia

Además advirtió que las restricciones al comercio transfronterizo ordenadas por la Nación agrava la crisis del sector.

Cabe recordar que por las últimas restricciones comerciales de ARCA se fijó un tope de 150 dólares diarios por persona para la salida de mercaderías bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo mediante la Resolución General 5910/2026.

Además se prohibió exportar alimentos como harina y azúcar en presentaciones mayores a 10 kilos y se restringió la venta de combustibles en bidones u otros recipientes no autorizados a compradores bolivianos.

“Estimo que estas últimas medidas nos harán mucho daño", dijo Vela.

Indicó que se esperan los resultados de las próximas reuniones entre las autoridades de ambos países.

"Para nosotros sería bueno que la aduana boliviana volviera a su territorio porque su presencia nos perjudica a diario, dado que cuando quieren cierran el candado”, sostuvo Vela.

“Además no hay nada de reciprocidad", manifestó.