Tratan a 19 presos con tuberculosis en el Servicio Penitenciario de Salta

El funcionario manifestó que el preso de 25 años -detenido en Villa Las Rosas hace dos años- fue derivado al Hospital San Bernardo por tuberculosis.

Allí se encuentra entubado y en estado crítico por una complicación por resistencia a la medicación corriente.

Por otro lado, Mangione indicó que el Gobierno se encuentra negociando los detalles de los servicios de la empresa que cobrará millonarias deudas a las obras sociales.

Finalmente fue consultado sobre las recientes muertes de jugadores de fútbol amateur ocurridas en diferentes canchas en la provincia.

“Para nosotros como estado, es imposible cubrir todos los lugares, de todas las ligas barriales, sumado a las canchas de pádel, o los innumerables partidos de amigos que se realizan en la provincia”, manifestó.

En este sentido comentó que se trabaja en un proyecto junto a la comuna capitalina para ampliar la red de espacios cardioprotegidos.

“Los legisladores también podrían hacer una ley para que sea obligatoria la presentación de exámenes clínicos para cualquier partido de cualquier deporte”, dijo el Ministro de Salud.