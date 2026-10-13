Olimpíadas Matemáticas Argentina 2026: Salta tiene 4 clasificados

La educación provincial participará en la etapa decisiva de la 35ª edición de la OMA Ñandú, la olimpíada de Matemática. La delegación oficial salteña estará integrada por: Liam Strachan Sgardelís, Colegio San Pablo (Capital); Francisco Gae Moya Baez, Colegio Salesiano "Ángel Zerda" (Capital); José Alejandro Martínez Carlos, Institución particular (Campo Quijano); y Fernanda Guillermina Romero, Escuela N° 4519 "Gobernador Juan de San Martín" (Apolinario Saravia).

Previo al viaje a la provincia de Córdoba, una de las clasificadas Guillermina viajó a la capital salteña acompañada por su familia y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés y fue recibida formalmente por la Ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales. Durante el encuentro, las autoridades agasajaron a la estudiante, felicitaron a su entorno familiar y destacaron la importancia de respaldar las trayectorias escolares de excelencia en el interior provincial.

Desde la Secretaría Regional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) remarcaron que este año la competencia recuperó los niveles de exigencia previos a la pandemia y celebraron la progresiva diversificación de los colegios representados en las instancias finales.