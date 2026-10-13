El Museo de la Ciudad invita a descubrir una nueva propuesta literaria

Este miércoles 14 de octubre se dará a conocer la novela “De vez en cuando hay que mirar al cielo”, del escritor y poeta Juan Ahuerma Salazar. En la oportunidad, Cristian Adet y Sebastián Diez estarán a cargo de la exposición de la obra.

La novela se inscribe en el estilo del cubismo literario, con una mirada que aborda al sujeto y a los grupos humanos desde las distintas dimensiones de su contexto. La trama se desarrolla en un escenario post apocalíptico, marcado por el caos y el final de un ciclo cultural, en el que surge la posibilidad de un nuevo universo, diferente o similar al anterior. A su vez, la obra incorpora elementos de la novela negra y el género policial, con una ambientación vinculada al paisaje provincial y regional.

La actividad tendrá lugar a partir de las 19 horas, en el edificio histórico ubicado en Florida 97, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca seguir acercando la literatura a los vecinos, generando espacios para descubrir nuevas obras, conocer a sus autores y compartir el gusto por la lectura.

Más sobre el autor

Juan Ahuerma Salazar es poeta, escritor y psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Radicado en Salta, cuenta con una extensa trayectoria en la literatura, con obras que abarcan distintos géneros, como poesía, novela, narrativa, teatro y ensayo.

Entre sus publicaciones se encuentran Territorio libre, Alias Cara de Caballo, La República Cooperativa del Tucumán, El Proyecto 72, La verdadera historia del club de pescadores y Mujer perdida en Isonza, entre otras.

También ha desarrollado una labor vinculada al cancionero popular, con composiciones como “Chacarera del oscuro”, “El Duende del Alto Molino”, “Gatito del Tercer Milenio” y “La Desamada”. Su recorrido artístico está ligado a la bohemia y a referentes destacados de la cultura salteña.