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Habrá una jornada de asesoramiento nutricional en el hospital Señor del Milagro

Será este viernes 16, desde las 10, en el ingreso al nosocomio. Nutricionistas brindarán orientación sobre alimentación saludable y responderán consultas de las personas que concurran a la institución.

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el hospital Señor del Milagro realizará una jornada de asesoramiento nutricional destinada a pacientes y personas que concurran a la institución.

La actividad tendrá lugar este viernes 16, a partir de las 10, en el ingreso al establecimiento y estará a cargo de profesionales del programa de Nutrición.

Durante la jornada, el equipo brindará orientación sobre hábitos alimentarios saludables y responderá consultas relacionadas con la alimentación y las necesidades nutricionales de cada persona.

La propuesta también busca promover el acceso a información confiable sobre alimentación y generar conciencia sobre su importancia para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora cada 16 de octubre con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada y promover hábitos que contribuyan a una vida saludable.

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