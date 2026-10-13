Habrá una jornada de asesoramiento nutricional en el hospital Señor del Milagro

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el hospital Señor del Milagro realizará una jornada de asesoramiento nutricional destinada a pacientes y personas que concurran a la institución.

La actividad tendrá lugar este viernes 16, a partir de las 10, en el ingreso al establecimiento y estará a cargo de profesionales del programa de Nutrición.

Durante la jornada, el equipo brindará orientación sobre hábitos alimentarios saludables y responderá consultas relacionadas con la alimentación y las necesidades nutricionales de cada persona.

La propuesta también busca promover el acceso a información confiable sobre alimentación y generar conciencia sobre su importancia para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora cada 16 de octubre con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada y promover hábitos que contribuyan a una vida saludable.