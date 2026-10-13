La Policía de Salta conmemoró el 36° aniversario de los Cuerpos Infantiles
El acto se realizó en Campo La Cruz, con la participación de los Cuerpos Infantiles de los 14 Distritos de Prevención de la provincia y de unidades especiales. La ceremonia contó con la presencia de autoridades policiales.
Salta Hoy
13 / 10 / 2026
El secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, presidió ayer el acto en conmemoración del 36° aniversario de los Cuerpos Infantiles de Policía, que reunió a 168 Cuerpos Infantiles de Capital y del interior provincial, junto a niños, niñas, instructores y familiares.
Durante la jornada, se destacó la labor que se desarrolla en estos espacios de formación, que promueven valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el compañerismo. Actualmente, la Policía de Salta cuenta con 299 Cuerpos Infantiles en toda la provincia, integrados por 3600 niños y niñas.
Participaron también el jefe de Policía, Walter Toledo; el subjefe de Policía, Guido Burgos; y el director de Prevención y Orientación Comunitaria, César Burgos, junto a otras autoridades de la Policía de Salta.