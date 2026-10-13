Salta registró más de 66 mil visitas en su agenda cultural durante el fin de semana

Este fin de semana, la actividad cultural dejó cifras destacadas de participación en Salta, consolidando una importante convocatoria en eventos, teatros y recintos patrimoniales de todo el territorio provincial.

Museos, salas y la XVI Feria del Libro organizada por la Secretaría de Cultura registraron un total de 66.188 visitantes. Este impacto se vio reflejado tanto en grandes producciones como en los espacios históricos y artísticos locales que acercan la riqueza patrimonial a residentes y turistas.

Entre las propuestas con mayor afluencia se destacó la XVI Feria del Libro de Salta, desarrollada del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural, la cual reunió a 55.000 personas durante cinco jornadas. La programación incluyó 242 actividades distribuidas en siete espacios, integrando presentaciones editoriales, charlas, talleres y encuentros con escritores, con la presencia de representantes de 15 municipios salteños e invitados de alcance nacional e internacional.

Por su parte, el Ballet de la Provincia junto a la Orquesta Sinfónica de Salta presentaron la emblemática obra "El lago de los cisnes" en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, convocando a 5.124 espectadores. La producción combinó danza clásica y música sinfónica bajo la coreografía de Laura Fiorucci y la dirección musical del maestro invitado Eduardo Alonso-Crespo, incluyendo además una función didáctica especialmente organizada para la comunidad educativa e instituciones de la sociedad civil.

El movimiento de público también se trasladó a los recintos museológicos de la provincia. El Museo de la Vid y el Vino de Cafayate alcanzó los 1.098 visitantes en el marco de la celebración de la Semana del Torrontés, acontecimiento que contribuyó a dinamizar la oferta turística y cultural de la región. Asimismo, el Museo de Arqueología de Alta Montaña contabilizó 2.225 asistencias, el Complejo Museológico Explora Salta recibió a 614 personas y el Museo Güemes a 534.

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) registró 297 visitas en el marco de la inauguración de tres muestras de Rosario Mainoli, Evangelina Aybar y Paula Zegers Vial, que permanecerán disponibles durante todo el mes. El Centro Cultural América recibió 278 visitantes; el Museo de Tastil, 221; el de Cachi, 224; el de Bellas Artes, 165; y el de Antropología, 74.

El relevamiento oficial se completó con la concurrencia a diversos sitios patrimoniales del interior provincial. El Centro Cultural de los Pueblos Originarios de Tartagal registró 120 visitantes, Campamento Vespucio 89, Rosario de la Frontera 62, Finca La Cruz 38 y Esteco II un total de 29.

Estas cifras ponen de manifiesto la diversidad de la agenda cultural salteña, que abarca desde espectáculos de gran escala hasta centros históricos distribuidos en las diferentes localidades.