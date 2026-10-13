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Salud Pública y Fundación Amtena concretaron más de 150 cirugías en el norte provincial

A través de dos operativos conjuntos desarrollados en Santa Victoria Este y Tartagal, equipos interdisciplinarios realizaron intervenciones oftalmológicas y procedimientos generales para pacientes de la zona. 

Salta Hoy

13 / 10 / 2026

 

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El Ministerio de Salud Pública y la Fundación Amtena (Asistencia Médica Tripartita para el Noroeste Argentino) llevaron adelante jornadas quirúrgicas consecutivas en el norte de la provincia, alcanzando un total de 157 intervenciones destinadas a brindar respuesta a la demanda de turnos acumulados y evitar derivaciones hacia los centros de mayor complejidad de la capital salteña.

Todas las operaciones se realizaron íntegramente en las instalaciones de los hospitales locales, los cuales dispusieron de las áreas de quirófano, el equipamiento adecuado y los insumos necesarios para el desarrollo seguro de cada procedimiento junto al personal de planta.

El primer despliegue correspondió al Operativo Quirúrgico Oftalmológico, llevado a cabo en Santa Victoria Este. En dos jornadas de quirófano se completaron 120 procedimientos visuales, que incluyeron 106 cirugías de cataratas, 13 de pterigión y una corrección de entropión, con la labor ad honorem de 17 profesionales de la salud. Al respecto, el gerente del hospital de Santa Victoria Este, Ariel Sosa, remarcó la importancia del abordaje territorial, "poder resolver patologías de la visión directamente en nuestra comunidad cambia de manera radical la calidad de vida de las familias originarias y criollas, quienes de otro modo debían afrontar el desarraigo de trasladarse cientos de kilómetros; contar en nuestro quirófano con todo el instrumental y los insumos necesarios hizo posible que las cirugías se desarrollen con absoluta seguridad y celeridad".

Posteriormente, se concretó un nuevo operativo quirúrgico en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde un equipo de 9 especialistas realizó 37 cirugías generales y de patología biliar: 31 colecistectomías laparoscópicas, 3 colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE), una eventración umbilical con malla autoadherente, una colecistectomía laparoscópica con instrumentación de vía biliar y una colecistectomía con coledocotomía y cierre laparoscópico.

En relación con este trabajo, el gerente general del hospital cabecera de Tartagal, Pedro Urueña, destacó que "este operativo conjunto nos permite dar una respuesta contundente a cirugías de mediana y alta complejidad que requieren de tecnología específica y un gran soporte de internación; pusimos a disposición la infraestructura del hospital, nuestras torres laparoscópicas, camas y todo el equipo humano de soporte, logrando una articulación ejemplar entre los profesionales de Amtena y nuestro personal para beneficio de todo el departamento San Martín y zonas de influencia". 

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