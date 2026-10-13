Supermercados sufren pérdidas millonarias por ciberataque

Un ciberataque a gran escala contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados franceses provocaron pérdidas que podrían alcanzar varios millones de euros, informó ayer el canal noticioso francés BFMTV que citó a fuentes del sector.

Entre los perjudicados figuran al menos 300 tiendas de la cadena Intermarché/Netto, menos de un centenar de Coopérative U, "varias tiendas" del grupo E.Leclerc, 80 de Carrefour y unas 30 de Monoprix, confirmaron estos distribuidores a la AFP, reportó TVN.

Los piratas informáticos atacaron los sistemas de control de refrigeración creados por el fabricante danés Danfoss, los cuales son ampliamente utilizados en tiendas francesas, señaló el reporte. En ese sentido, activaron a distancia un ciclo forzado y continuo de descongelamiento para lo que establecieron una temperatura objetivo de 50 grados centígrados, según la agencia Xinhua.

"Atacar equipo esencial para conservar los productos perecederos y suministrar alimento al pueblo francés es un asunto de extrema gravedad y sin precedentes. Es inaceptable", dijo Dominque Schelcher, director general de Cooperative U, en un mensaje en X.

El ataque obligó a desechar grandes cantidades de productos frescos y congelados, informaron empresas afectadas y la fiscalía.

Investigación

La fiscalía de París abrió una investigación para determinar el alcance del ataque, que también provocó algunos conatos de incendio. "Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes", afirmó Schelcher.

Por su parte, el comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó "enérgicamente" en X el ciberataque y pidió "mayor atención" a "la seguridad alimentaria".

A pedido del primer ministro francés, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información ha sido movilizada, tanto "a nivel francés para apoyar a las posibles víctimas, como a nivel europeo para coordinarse con sus homólogos".

La pesquisa, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), "deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados", precisó.

Sistemas vulnerables

La empresa escandinava que provee de tecnología a los supermercados explicó a la AFP que "la mayoría de las unidades afectadas son productos antiguos (…) que llegaron al final de su vida útil y ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad".

Asimismo, destacó que "desde hace tiempo recomienda a sus clientes mantener al día los sistemas compatibles y migrar los sistemas heredados a soluciones de última generación", a fin de evitar que sean vulnerables a los hackeos a través de fases virtuales.