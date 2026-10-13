Estudiantes de Lenguas Vivas dictarán clases en el sistema público francés
Con una estancia de siete meses, la iniciativa busca fortalecer los conocimientos lingüísticos de los estudiantes mediante la práctica directa en las escuelas de ese país.
Salta Hoy
13 / 10 / 2026
Los estudiantes del Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6.007 se desempeñarán como asistentes de español durante el período 2026-2027, una experiencia que les permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación durante los próximos siete meses.
Los becarios tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes y docentes franceses, avanzar en el conocimiento del idioma y el sistema educativo francés. Además, compartirán diferentes aspectos de la cultura argentina, promoviendo el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo.
Los alumnos que participan de esta experiencia son Agustín Cruz quien desarrollará su experiencia en Lorient; Carina Coria, en Nogaro; Lourdes Vega, en la región de Bordeaux y Arcachón; Julieta López, en Créancey; y Evelin Ábalos, en Limoges.
El Programa de Asistentes de Idioma, permite que los estudiantes se desempeñen en establecimientos públicos franceses de nivel primario y secundario. La posibilidad es producto del convenio entre la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Argentina y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Desde el Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6.007, resaltan el valor de estas instancias que permiten a los futuros docentes ampliar sus perspectivas, enriquecer sus conocimientos y construir nuevos aprendizajes a partir del contacto directo con otras realidades educativas y culturales.