Operaron con éxito al papa León XIV y confirmaron que tiene cáncer de pulmón

El papa León XIV fue operado con éxito este martes 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención de cirugía torácica. Según el parte médico difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación transcurrió sin complicaciones y el Pontífice despertó con normalidad. Sin embargo, el comunicado también confirmó un dato importante sobre su estado de salud: los estudios realizados durante el procedimiento determinaron que el nódulo detectado previamente correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

La información fue comunicada oficialmente por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, responsables de informar sobre el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el Papa. De acuerdo con el Boletín N.º 0809 de la Santa Sede, fechado este martes, los especialistas resolvieron extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho para lograr una extracción completa de la lesión. La intervención se realizó mediante una técnica videoasistida, que permite operar el tórax utilizando instrumentos especiales y una cámara, sin necesidad de efectuar las grandes incisiones características de algunas cirugías tradicionales.

El Santo Padre permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la cirugía propiamente dicha tuvo una duración de unos 90 minutos. El comunicado precisó que el procedimiento fue exitoso y no se registraron complicaciones. Después de la operación, León XIV despertó con normalidad y, tras permanecer un breve período bajo observación médica, fue trasladado nuevamente a su habitación en el décimo piso del centro hospitalario.

Qué reveló el parte médico del papa León XIV

Uno de los aspectos centrales del comunicado difundido por el Vaticano fue el resultado del examen histológico intraoperatorio, una evaluación que permite analizar muestras de tejido durante una cirugía para identificar las características de una lesión y orientar las decisiones del equipo médico.

Según el parte oficial, el análisis confirmó que el nódulo pulmonar correspondía a un adenocarcinoma, diagnóstico que ya había sido considerado como una posibilidad a partir de los estudios realizados antes de la operación.

La confirmación se produjo durante la intervención, en la que los especialistas decidieron retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Este procedimiento, conocido como lobectomía pulmonar, consiste en extirpar una de las divisiones anatómicas del pulmón. El pulmón derecho está formado por tres lóbulos: superior, medio e inferior.

Aunque el comunicado indicó que la cirugía permitió realizar la extirpación prevista, no proporcionó información sobre el estadio de la enfermedad, los resultados de los estudios definitivos ni la eventual necesidad de tratamientos complementarios. Por ese motivo, el éxito de la intervención no permite establecer todavía cuál será la evolución médica del Pontífice.

La operación estuvo dirigida por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad diagnosticada al Papa

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en células del tejido pulmonar, especialmente aquellas que producen sustancias como el moco y que se encuentran vinculadas con el revestimiento de los alvéolos. Pertenece al grupo de los llamados cánceres de pulmón de células no pequeñas, que representan la mayor parte de los tumores malignos que afectan a este órgano.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), el adenocarcinoma es el subtipo más frecuente dentro de los cánceres pulmonares de células no pequeñas. Estos tumores se diferencian de los cánceres de células pequeñas por sus características microscópicas, su comportamiento y los tratamientos que pueden utilizarse.

A diferencia de otras formas de cáncer de pulmón que suelen desarrollarse cerca de los bronquios principales, el adenocarcinoma aparece frecuentemente en las regiones periféricas del pulmón. Puede presentarse tanto en personas que fumaron como en aquellas que nunca tuvieron el hábito de fumar, por lo que su diagnóstico no permite deducir, por sí solo, una causa específica.

Su evolución depende de diferentes factores, entre ellos el tamaño del tumor, su localización, la posible presencia de células malignas en ganglios linfáticos y la existencia o no de extensión hacia otras partes del organismo. También resultan importantes las características moleculares del tumor y el estado general de salud del paciente.

En algunos casos, especialmente cuando la lesión se encuentra localizada y puede extirparse, la cirugía constituye una de las principales alternativas de tratamiento. Según las características del tumor y los resultados posteriores, los equipos médicos pueden evaluar la necesidad de otros procedimientos, como quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o tratamientos dirigidos a alteraciones moleculares específicas.

En el caso de León XIV, el comunicado del Vaticano no precisó si serán necesarios tratamientos adicionales, por lo que no corresponde anticipar decisiones médicas ni conclusiones sobre su pronóstico.

Cómo fue la cirugía y qué significa que le hayan extirpado un lóbulo pulmonar

La intervención realizada al Pontífice consistió en una lobectomía inferior derecha, es decir, la extracción del lóbulo ubicado en la parte inferior del pulmón derecho. Este tipo de cirugía se utiliza en determinadas enfermedades pulmonares, entre ellas algunos tumores que pueden ser abordados quirúrgicamente.

El parte médico indicó que se empleó una técnica videoasistida. Este procedimiento, conocido como cirugía torácica videoasistida, utiliza una cámara y herramientas quirúrgicas que se introducen a través de pequeñas incisiones en el tórax. De esta manera, los especialistas pueden visualizar el interior de la cavidad torácica y realizar la intervención.

La elección de esta técnica depende de las características de cada caso y de la evaluación realizada previamente por los cirujanos. En términos generales, los procedimientos mínimamente invasivos pueden ofrecer ventajas relacionadas con el dolor posoperatorio y la recuperación, aunque los resultados dependen de las condiciones particulares del paciente.

En el caso del Papa, la Oficina de Prensa de la Santa Sede destacó que no hubo complicaciones y que el despertar posterior a la anestesia se produjo con normalidad. Estas son señales favorables sobre el resultado inmediato de la operación, aunque la recuperación deberá continuar bajo supervisión médica.

Qué se sabe sobre la recuperación del papa León XIV

Antes de la intervención, el Vaticano había informado que León XIV sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos. El propio Pontífice había comunicado públicamente la situación durante el Ángelus del domingo 11 de octubre y explicó que los especialistas le habían recomendado operar la lesión.

En aquella oportunidad, indicó que el nódulo estaba localizado y había sido identificado en una etapa que los médicos consideraban muy inicial. También agradeció las expresiones de acompañamiento y las oraciones recibidas tras conocerse la noticia.

Este martes, el Papa ingresó al Policlínico Gemelli de Roma para someterse al procedimiento programado. Según informó previamente la Santa Sede, la intervención quedó a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por Stefano Margaritora, especialista en este tipo de operaciones.

El parte médico posterior confirmó que la cirugía terminó sin complicaciones y que el Pontífice regresó a su habitación después de despertar normalmente. La información difundida hasta el momento no establece una fecha definitiva para su alta hospitalaria ni detalla los próximos controles que deberá realizarse.

La atención médica continuará centrada en su recuperación posoperatoria y en la evaluación de los resultados definitivos de los estudios realizados sobre el tejido extraído.

El dato principal del comunicado es que la operación de León XIV fue exitosa y su recuperación inmediata se desarrolló sin complicaciones, mientras que el análisis intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. La evolución clínica y las eventuales indicaciones terapéuticas dependerán de las próximas evaluaciones médicas.