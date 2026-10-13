Nuevas estrategias de seguridad para corredores turísticos, hoteleros y gastronómicos

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, recibió a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia y a referentes del sector turístico, gastronómico y hotelero en una mesa interinstitucional de trabajo para evaluar y actualizar estrategias para la prevención del delito en los distintos corredores que concentran la presencia de visitantes y salteños en la ciudad.

En este sentido, el Ministro informó sobre las principales acciones de seguridad que se aplican en sectores como el corredor Balcarce, Paseo Güemes, de los Poetas, Plaza 9 de Julio y puntos de alta concentración turística con operativos especiales y el fortalecimiento de las tareas preventivas para desalentar la comisión de delitos o actividades ilícitas.

Por su parte, los referentes de cada sector expusieron sus aportes relacionadas a la temática de la actividad nocturna y propusieron ampliar la mesa de trabajo con otros sectores como Salud Mental y el municipio para atender diferentes problemáticas que son transversales.

Al finalizar el encuentro se acordó instrumentar de manera sostenida, un canal de diálogo y contacto permanente con los propietarios de los locales y autoridades policiales y monitorear el avance de las acciones que se despliegan.

Participaron de la reunión, el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el director general de Seguridad de la Policía, Darío Guzmán, la coordinadora Jurídica del Ministerio de Seguridad, Silvia Salinas, el coordinador de la Secretaría de Seguridad, Rogelio Saravia Toledo, el presidente de la Cámara Hotelera, Martín García Cainzo y por el sector gastronómico Juan Pablo Bonini, Carlos Urtazúm, Juan Balderrama, Daniel Movaler y Jorge Mauger.

